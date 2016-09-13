Москва, 13 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. С угрозой терроризма надо бороться везде, в том числе и в Голанских высотах. Об этом 13 сентября в ходе пресс-конференции с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я думаю, что вы имеете в виду Голанские высоты. Если это так, то Голанские высоты и ситуация там — это отражение резкого нарастания террористической угрозы, с которой надо бороться», — сказал Лавров.

По его словам, там есть террористы, «которые признаны в качестве врагов человечества»: «Но бороться с ними надо в рамках резолюции Совбеза ООН и проявлять сдержанность, не проявляя провокаций. Мы исходим из этого в контактах со странами региона».

Напомним, ранее израильские ВВС нанесли удар по позициям сирийской артиллерии. Власти Израиля заявили, что таким образом они «ответили на случайно попавший снаряд сирийцев по Голанским высотам в Израиле».