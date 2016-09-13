Вашингтон, 13 сентября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прервал свое выступление в штате Северная Каролина, чтобы помочь потерявшей сознание женщине, пишет издание Hill.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Инцидент произошел в ходе предвыборного митинга. Трамп увидел, что одной из женщин в толпе стало плохо, и позвал доктора со сцены. После этого он спустился в зал и вернулся на трибуну только после того, как пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Ранее миллиардер Дональд Трамп выразил надежду, что его основной конкурент на президентских выборах — демократ Хиллари Клинтон — выздоровеет и он сможет увидеть её на дебатах. Накануне Клинтон стало плохо на траурной церемонии в память жертв террористических актов 11 сентября 2001 года, которая проходила в Нью-Йорке.

Американские СМИ взорвались сообщениями о том, что у Клинтон серьезные проблемы со здоровьем. После инцидента на траурной церемонии Клинтон отвезли в дом её дочери в Нью-Йорке. Через несколько часов она вышла к журналистам и заявила, что с ней все в порядке. Штаб Клинтон заявил, что кандидат в президенты США просто перегрелась.