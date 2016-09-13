Мурманск, 13 сентября, 2016, 13:28 — ИА Регнум.



werner22brigitte Бочки

Личный состав Северного флота завершил спланированные на 2016 год работы по экологической очистке на острове Котельный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Военнослужащие экологического взвода, сформированного на базе управления материально-технического обеспечения Северного флота, закончил сезонную работу на острове Котельный, — прокомментировал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — Всего за этот сезон ими собрано, спрессовано и уложено в контейнеры более 30 тысяч бочек, которые использовались для хранения и транспортировки топлива и горюче-смазочных материалов ещё в советские времена».

По словам Серги, этот показатель в полтора раза превысил количество порожней металлической бочкотары, подготовленной для доставки на утилизацию на материк в прошлом году.

«В начале июня 2016 года военнослужащие управления МТО Северного флота прибыли на архипелаг Новосибирские острова, — напомнил представитель Северного флота. — 29 военнослужащих экологического взвода прессовали около 500 бочек в день. С помощью гидравлических прессов военнослужащие плющили бочки и складывали в 20 и 5-тонные контейнеры».

По информации военнослужащих, сейчас 72 контейнера подготовлены к доставке на материк судами обеспечения Северного флота, прибывшими в залив Стахановцев Арктики, а также морскими транспортами, планово доставляющими грузы на арктические острова. Оборудование, использовавшееся для прессовки бочек, законсервировано до начала экологической очистки, спланированной на будущий год.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на Котельном по состоянию на лето прошлого года находилось более 120 тысяч металлических 200-литровых бочек. В прошлом году военнослужащими экологического взвода было спрессовано и уложено в контейнеры более 20 тысяч металлических бочек.