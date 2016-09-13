Москва, 13 сентября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. В Москве к 31 марта 2017 года в Чапаевском парке, расположенном между станциями метро «Аэропорт» и «Сокол», организуют зону отдыха, построят новые спортивные и детские площадки, кафе, проведут ремонтные работы дорожно-тропинной сети, установят вендинговые автоматы и оснастят территорию беспроводным интернетом. В правительстве Москвы начали поиск подрядчика. Начальная сумма контракта составит 10,3 миллионов рублей.

Клод Моне. Сад. Парк

Как сообщается на официальном сайте госзакупок, территория парка имеет потенциал для развития. Парковая зона будет благоустраиваться в первую очередь для студентов.

«Объект закупки — оказание услуг по выполнению проектно-изыскательских работ по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия (произведения садово-паркового искусства) регионального значения Чапаевский парк», — уточняется на сайте.

Напомним, ранее уже заявляли о намерениях благоустроить парк. Так в 2008 году компания «Донстрой», построившая высотной здание вблизи территории парка, обязалась провести ремонтные работы в парке. Так, 8 сентября 2008 года был представлен обновленный Чапаевский парк — Парк авиаторов. Помимо благоустройства территории были установлены два бюста — в честь авиаконстуктора Александра Сергеевича Яковлева и ученого Николая Сергеевича Строева, и памятник в честь летчиков-испытателей, погибших на Ходынском поле.