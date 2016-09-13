К весне 2017 года в Москве благоустроят Чапаевский парк
Москва, 13 сентября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. В Москве к 31 марта 2017 года в Чапаевском парке, расположенном между станциями метро «Аэропорт» и «Сокол», организуют зону отдыха, построят новые спортивные и детские площадки, кафе, проведут ремонтные работы дорожно-тропинной сети, установят вендинговые автоматы и оснастят территорию беспроводным интернетом. В правительстве Москвы начали поиск подрядчика. Начальная сумма контракта составит 10,3 миллионов рублей.
Как сообщается на официальном сайте госзакупок, территория парка имеет потенциал для развития. Парковая зона будет благоустраиваться в первую очередь для студентов.
«Объект закупки — оказание услуг по выполнению проектно-изыскательских работ по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия (произведения садово-паркового искусства) регионального значения Чапаевский парк», — уточняется на сайте.
Напомним, ранее уже заявляли о намерениях благоустроить парк. Так в 2008 году компания «Донстрой», построившая высотной здание вблизи территории парка, обязалась провести ремонтные работы в парке. Так, 8 сентября 2008 года был представлен обновленный Чапаевский парк — Парк авиаторов. Помимо благоустройства территории были установлены два бюста — в честь авиаконстуктора Александра Сергеевича Яковлева и ученого Николая Сергеевича Строева, и памятник в честь летчиков-испытателей, погибших на Ходынском поле.