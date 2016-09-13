Москва, 13 сентября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Не все считают, что запрещённая в России «Джебхат ан-Нусра», находящаяся в списке террористических организаций, должна там оставаться и впредь. Об этом 13 сентября в ходе пресс-конференции с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

«Есть более актуальные задачи — сделать так, чтобы список террористических группировок не сокращался. Запрещённая в России «Джебхат ан-Нусра», она же «Джебхат Фатах аш-Шам», многими рассматривается в качестве силы, которую надо сохранить для смены режима в Сирии. Госсекретарь США Джон Керри категорически отрицает, что в планы США входит покрывательство запрещённой в России «Джебхат ан-Нусры», отведение от неё угрозы. Я не имею оснований не доверять его искренности в том, чтобы запрещённая в России «Джебхат ан-Нусра» оставалась в списке террористов. Но есть свидетельства, что не все так думают», — сказал Лавров.

В качестве примера он назвал группировку «Ахрар аш-Шам», которую Россия предлагала включить в список: «Наши партнёры отказались это делать, и мы пошли на компромисс и включили в список запрещённые в России ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусру». Теперь один из лидеров «Ахрар аш-Шам» в интервью СМИ заявил, что запрещённая в России «Джебхат ан-Нусра» якобы «порвала связи с «Аль-Каидой» и решает задачи сирийской революции». Кстати, подобный комментарий я прочёл в британских СМИ».

Лавров подчеркнул, что это — «предмет очень серьёзного разговора с США»: «То, что происходит на земле — мы видим, как коалиция очень неохотно работает по позициям запрещённой в России «Джебхат ан-Нусры». Те, кто в Вашингтоне отвечает за это, могли бы предоставить информацию».

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в ходе переговоров в Женеве 9 сентября согласовали пакет из пяти документов по урегулированию ситуации в Сирии.

По словам российского министра, достигнутые договорённости позволяют наладить эффективную координацию между Москвой и Вашингтоном в борьбе с террористами, расширить гуманитарный доступ к нуждающимся населённым пунктам Сирии, укрепить режим прекращения огня и в целом «создать условия для возобновления политического процесса».

Подробности пакета соглашений полностью раскрываться не будут, поскольку речь идёт о «достаточно серьёзной информации», которая не должна попасть в руки тех, кто «наверняка попытается сорвать выполнение предусмотренных мер», отметил Сергей Лавров. При этом он уточнил, что все договорённости вступят в силу с понедельника, 12 сентября.