Санкт-Петербург, 13 сентября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 12 сентября побывал на стадионе «Зенит-Арена», где отслужил молебен о благополучном завершении строительных работ на спорткомплексе. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.

mitropolia.spb.ru Молебен о благополучном завершении строительных работ на стадионе «Зенит-Арена»

Как отметил владыка, спорт несет людям мир, поэтому церковь старается поддерживать эту сферу жизни. По его словам, особенно важно это сейчас, когда молодежь мало задумывается о себе, ведя образ жизни, не способствующий укреплению здоровья. Он напомнил, что в епархии существует специальный отдел по взаимодействию со спортивными организациями.

Во время молебна была освящена икона державной Божьей Матери «Державная», которая в дальнейшем будет установлена в одном из служебных помещений стадиона.

Инициатором мероприятия выступил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. На богослужении присутствовали вице-губернатор Игорь Албин, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров.

Строительство стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове началось в 2007 году. Его окончание переносилось несколько раз и в настоящий момент запланировано на декабрь 2016 года. Проект корректировался несколько раз, первоначальная стоимость составляла 6,7 млрд рублей. В июне 2016 года смета строительства стадиона составила 39,2 миллиарда рублей.

В июле правительство Петербурга расторгло контракт с генподрядчиком «Инжтрансстрой СПб» из-за срыва графиков строительства, невыполнения правил противопожарной, антитеррористической безопасности и неустранения замечаний заказчика по качеству работ. В августе комитет по строительству заключил контракты с ОАО «Метрострой» на достройку стадиона и благоустройство территории вокруг объекта.

Строительные работы должны завершиться в срок не позднее 26 декабря. Стадион будет рассчитан на 68 тысяч зрителей, общая площадь объекта составит около 280 тысяч квадратных метров.