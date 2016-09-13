Севастополь, 13 сентября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Результаты интернет-опроса о судьбе имущественного комплекса бывшего вуза Нацбанка Украины в Севастополе (Института банковского дела), согласно которым горожане высказались за переезд туда госуниверситета, должны быть учтены при принятии окончательного решения. Об этом 12 сентября журналистам заявил ректор СевГУ Валерий Кошкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

«Мне кажется, это весомый фактор. Нельзя не учитывать мнение севастопольцев. Я думаю, что губернатор не случайно такой вопрос инициировал. Я и не думал, что могут быть другие варианты. У нас в этом году 1400 человек нуждается в общежитии, у них есть семьи, эти люди не могли не проголосовать. А всего у нас обучается 12 тысяч студентов. Они голосовали за возможность воспользоваться спортивным комплексом бывшего банковского института», — сказал Кошкин.

Всего в интернет-опросе на официальном сайте правительства приняло участие 15 тыс. человек. 61% участников проголосовали за передачу зданий СевГУ, 38% — Черноморскому высшему военно-морскому институту имени Нахимова, 1% — городскому правительству. Несмотря на убедительный итог, исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников может принять решение о переезде в институтский комплекс городского правительства.

«Опрос и учет мнения горожан — эта важная составляющая. Эту ситуацию и планы развития мы будем обсуждать с университетом. Но для правительства, департаменты которого сейчас разбросаны по городу, концентрация в одном месте — это вопрос управляемости. Возможно, решение будет принято вразрез того, что хотят горожане», — заявил Овсянников журналистам на прошлой неделе.

Ориентировочная стоимость работ, необходимых для переезда органов власти в здания Института банковского дела, составляет 625 млн рублей.

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«Я думаю, в эту сумму они не уложатся. Более правильным решением было бы построить специализированное здание административного характера. Что касается нашего университета, мы готовы переехать туда хоть завтра и учебный процесс пошел. Затрат никаких не потребуется, потому что этот комплекс предназначен для высшего учебного заведения», — сказал Кошкин.

Он полагает, что город мог бы отдать здания университету на пять лет. Университет обязуется создать там Центр развития региональной экономики, а также постоянно действующий центр повышения квалификации.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявлял, что окончательное решение о передаче имущественного комплекса бывшего института банковского дела в Севастополе будет принято после визита в город замминистра обороны 13 сентября.

На комплекс зданий на улице Парковая в Севастополе претендуют три ведомства — Минобороны РФ, министерство образования и науки РФ и правительство Севастополя.

Ранее начальник ЧВВМУ капитан первого ранга Александр Гринкевич заявил журналистам, что прорабатывается вопрос о передаче объектов и земель Института банковского дела в введение училища для размещения гражданских факультетов.

Как сообщало ИА REGNUM, по просьбе ЦБ, имущественный комплекс института банковского дела в июне прошлого года был передан в безвозмездное постоянное пользование Центробанку России. На его базе создан Московский банковский колледж. 1 октября Центробанк завершит процедуру возвращения комплекса в собственность города.