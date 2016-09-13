Москва, 13 сентября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил признательность, покинувшему свой пост 8 сентября главе правительства Армении Овику Абрамяну, за плодотворное сотрудничество.

gov.am Дмитрий Медведев и Овик Абрамян в аэропорту Еревана

«В качестве главы правительства вы многое сделали для дальнейшего укрепления всего комплекса союзнических отношений России и Армении. При вашем активном содействии реализованы значимые совместные торгово-экономические, инвестиционные и промышленные проекты. Дан старт целому ряду важных инициатив в энергетической, инфраструктурной, научно-технической, культурной и гуманитарной областях», — говорится в письме Медведева, которое опубликовала в Фейсбук пресс-секретаря Абрамяна — Гоар Погосян.

По словам российского премьера, высокой оценки заслуживает вклад Абрамяна в полноформатное подключение Армении к процессам Евразийской интеграции.

«В результате армянская экономика получила дополнительный потенциал для роста, а национальные производители — возможности работы на обширном рынке Евразийского Союза.

С теплотой вспоминаю наши встречи, проходившие в дружеской, доверительной атмосфере. Убежден, что вы и впредь будете уделять повышенное внимание вопросам развития двустороннего российско-армянского взаимодействия», — подчеркнул Медведев.

Он также пожелал Абрамяну крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго. Письмо датировано 10 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября на заседании правительства Армении Овик Абрамян заявил о своей отставке. Сегодня, 13 сентября, президент Армении своим указом назначил бывшего мэра Еревана, Каренa Карапетяна на пост премьер-министра Армении.