Оренбург, 13 сентября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. В Оренбурге 13 сентября стартовали финальные игры военно-патриотической игры «Зарница Поволжья — 2016». «Уже четвертый год «Зарница Поволжья» проходит в Оренбуржье. Я хотел бы поблагодарить полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, что вновь нам доверено проводить такие ответственные соревнования на территории региона. Четвертые игры «Зарницы Поволжья» проходят под знаком памяти о подвигах героев Отечества, под знаком продолжения славных героических традиций наших предков и современников», — отметил на церемонии открытия «Зарницы» губернатор Юрий Берг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

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Оренбуржье является признанным лидером состязаний «Зарницы Поволжья» среди всех регионов ПФО. Три года подряд команды региона удерживают переходящее знамя «Зарницы Поволжья». В 2016 году Оренбуржье на игре представляют воспитанники юношеского военно-патриотического клуба «Ровесник» из ЗАТО Комаровский — победители областных соревнований «Зарницы».

От имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича участников военно-спортивной игры приветствовал заместитель полпреда в ПФО Алексей Сухов: «Вы вышли в окружной финал, преодолев серьезный отбор на предыдущих этапах военно-спортивной игры. Осталась одна ступенька на пути к успеху, но уже сейчас вы стали частью большого межрегионального сообщества, которому совсем скоро будет доверена честь защищать интересы России. Выход в окружной финал — это показатель вашей готовности к выполнению сложных задач. Надеюсь, что вы в полной мере сможете проявить себя в ходе предстоящих соревнований и конкурсов».

От имени руководства Вооруженных сил России и лично от министра обороны страны участников соревнований поприветствовал командующий Воздушно-десантными войсками, гвардии генерал-полковник, Герой России Владимир Шаманов: «Здесь собрались победители областных, республиканских и краевых соревнований. И пусть победит сильнейший».

Самым запоминающимся событием открытия «Зарницы» стала церемония передачи останков и личных вещей сержанта Красной армии Павла Ивановича Пухлякова, найденных в августе 2016 года в районе урочища Ванина Нива Парфинского района Новгородской области поисковыми отрядами «Патриот» (Оренбург), «Патриот Отечества» ОГПУ и «Честь» (Переволоцкий района Оренбургской области). Прах красноармейца для захоронения на родной земле с воинскими почестями передали представителям Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области, особенностью соревнований в 2016 году станет тема «Герои Отечества». Игра пройдет под знаком уважения к памяти земляков, совершивших подвиги. Именно поэтому на церемонии открытия в парадном ряду вместе со всеми стояли Герой Советского Союза, председатель Союза десантников России генерал-полковник Валерий Востротин, Герои России Ильяс Дауди, Раис Мустафин, генерал-майор Геворк Исханян, Вячеслав Сивко, летчик-космонавт, полковник Роман Романенко, военный комиссар, полковник Андрей Зеленко.

Начиная с сегодняшнего дня участники «Зарницы Поволжья» будут соревноваться в физической и военной подготовке, спортивном ориентировании, в специальных конкурсах и военно-исторических викторинах. Самым зрелищным моментом «Зарницы» станет тактическая игра на местности.

Команда-победитель будет защищать честь Приволжского федерального округа в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Победа».