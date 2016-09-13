Белград, 13 сентября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. В результате совместной операции сербские и немецкие полицейские задержали 30 человек, пытавшихся переправить контрабанду наркотиков на сумму около 20 млн евро, заявил министр внутренних дел, сообщает 13 сентября Reuters.

pravlife.org Наркотики

Расследование правоохранительных органов, которое длилось 13 месяцев, завершилось успешной операцией сербских и немецких полицейских по задержанию контрабанды наркотиков. Было изъято 303 кг кокаина, 106 кг гашиша и 96 кг марихуаны, а также оружие и деньги. 30 человек было задержано. Еще три подозреваемых остаются на свободе. «Сербия продолжит сотрудничество с Германией в борьбе с преступлениями, связанными с организованной преступностью и коррупцией», — сказал министр внутренних дел Небойша Стефанович.

По территории Сербии проходят ключевые маршруты контрабанды наркотиков из Центральной Азии в Европу. Сербия активизировала усилия по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, пытаясь выполнить условия для вступления в Европейский Союз.