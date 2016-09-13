Москва, 13 сентября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. В августе 2016 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил почти 7 тыс. единиц, что на 0,1% меньше, чем годом ранее, сообщают аналитики агентства «Автостат». Падение этого рынка продолжается уже четвертый месяц подряд, но в последний месяц лета оно значительно замедлилось.

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Статистика рынка LCV завязана не только на количество проданных штук, но и ещё на количество потраченных средств (финансовой отчетности), поскольку речь в основе своей идёт о корпоративных парках. Так прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM экономист, главный редактор автомобильного журнала «Движок» Илья Огородников.

По его словам, с большой вероятностью столь незначительное снижение продаж связано с ростом цен на LCV-автомобили. «Поскольку бюджеты компаний на закупку автопарков формируются накануне, в них закладывается определенные средства, условно, на 10 автомобилей. В результате увеличения цены на авто выделенных денег хватает только на 8 машин, что и отражается в небольшом снижении в штуках, но не в деньгах», — заявил эксперт. Так, первую половину года автопарки оценивают ситуацию, анализируя, хватает ли им средств и транспортных средств: если нет, стараются докупать по возможности, что и отражается на статистике. К тому же, как отмечает Илья Огородников, падение на 0,1% — это, скорее, погрешность.

В целом, рынок LCV и fleet-продаж в целом остаётся намного стабильнее общей ситуации по отрасли, поскольку коммерческий транспорт является частью функционирующего бизнеса. Каких-либо потрясений тут можно ожидать только в случае чрезвычайных происшествий, вроде ухода концерна General Motors, когда на короткое время просело пополнение таксопарков. Но игроки рынка быстро перешли к конкурентам.

Лидером рынка LCV по-прежнему стала российская марка GAZ, на долю которой в августе пришлось более 40% от общего объема рынка. В количественном выражении это соответствует примерно 2,9 тыс. штук — на 1,6% больше, чем в 2015 году. Второе место в рейтинге занимает другой отечественный производитель — УАЗ, показатель которого в последний летний месяц превысил 1,4 тыс. автомобилей (+6,7%). Замыкает тройку лидеров российская марка Lada (765 шт.; +22,8%). В первую пятерку также попадают немецкий Mercedes-Benz (595 шт.; — 25,3%) и американский Ford (315 шт.; +19,8%).

По итогам восьми месяцев 2016 года, рынок новых LCV в России составил 54,6 тыс. единиц — на 7% ниже, чем за тот же период 2015 года.