Архангельск, 13 сентября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Площадка для занятий адаптивными видами спорта открылась в Архангельске. Она разделена на несколько зон: для занятий параворкаутом (реабилитационным видом фитнеса для людей с ограниченными возможностями здоровья) и воркаутом, для сдачи норм ГТО с площадками для отжиманий, прыжков в длину и упражнений с гирями, а также детский адаптивный городок, оборудованный специальными качелями и каруселями для детей-колясочников.Как передает корреспондент ИА REGNUM, каждый блок снарядов оборудован поручнями и подъёмами для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Всего в России насчитывается около 20 спортивных площадок для занятий адаптивными видами спорта.

Специальные брусья и оборудование помогут преодолеть себя

Организаторы движения параворкаута в России Станислав Бураков и Александр Чувашев приехали на открытие и продемонстрировали неограниченные возможности своего тела. Так, Станислав Бураков показал зрителям, как можно подтягиваться на брусьях на коляске.

Кроме того, тут же расположились качели и карусели оборудованные для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На них можно заехать не слезая с коляски и закрепиться специальными ограничителями.

«Параворкаут для меня — это, в первую очередь, изменение в обществе отношения к людям с инвалидностью. И конечно, это помогает укреплять здоровье, развивать мышцы», — рассказал Станислав Бураков. Новая универсальная спортивная площадка предназначена не только для людей с инвалидностью, но и всех любителей активного отдыха, а также учащихся школы №1. Занятия будут для горожан бесплатными.