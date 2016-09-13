Санкт-Петербург, 13 сентября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Две петербургские производственные компании получат целевые займы от Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга на общую сумму 140 млн рублей. Ранее был одобрен еще один заем на 100 млн рублей. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в комитете по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.

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Решение о выделении средств из бюджета НКО «Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга» было принято накануне в Смольном на заседании наблюдательного совета фонда.

Как сообщается, АО «Нордпайп» получит 72 млн рублей на 48 месяцев для реализации проекта «Производство многослойных труб с соэкструдированными слоями из полиэтилена PE 100 RC (Resistant To Crack), с повышенной стойкостью к растрескиванию для газопроводов, сетей водоснабжения и водоотведения, энергетики».

В свою очередь АО «Диаконт» сможет получить от Фонда 68 млн рублей на 36 месяцев на проект создания серийного производства малогабаритного силового электро-механического привода для производства пластиковых изделий. Деньги пойдут на создание стендового оборудования для проведения квалификационных испытаний, а также корректировку технологии производства.

Ранее, в июле 2016 года Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга одобрил заявку ЗАО «Первая мебельная фабрика» на выделение 100 млн рублей для приобретения технологической линии. Новая линия нужна фабрике для реализации проекта по производству кухонной мебели европейского стандарта качества.

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга имеет бюджет в 1 млрд рублей. Фонд имеет право осуществлять на льготных условиях финансирование проектов, направленных на импортозамещение, разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.

Фонд предоставляет целевые займы по льготной ставке 5% годовых сроком до 5 лет в объеме от 50 млн рублей. На рассмотрении фонда сейчас находится более 20 проектов.