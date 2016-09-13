Люксембург, 13 сентября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Исключение Венгрии из состава Европейского Союза (ЕС) — это единственная возможность сохранить «единство и ценности» европейского объединения. Об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью газете Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

«Мы (власти ЕС) не можем признать, что фундаментальные ценности Евросоюза в настоящее время массово нарушаются», — сказал он.

Ассельборн добавил, что Венгрия строит заборы на границе, чтобы сдержать поток беженцев. Это ставит под угрозу свободу прессы и независимость судопроизводства. По его словам, страны «вроде Венгрии» «должны быть временно или навсегда исключены из ЕС».

При этом министр иностранных дел Люксембурга отметил, что у Венгрии, где нарушаются права человека, «сегодня не было бы шанса стать членом Евросоюза».

По его мнению, Брюсселю необходимо изменить правила исключения страны из состава Европейского Союза.

«Было бы полезно, если правила были изменены таким образом, чтобы приостановление членства страны ЕС в будущем больше не требовало единогласного решения», — уточнил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал миграционную политику стран ЕС, предупредив, что в ближайшие десятилетия Европу накроют миграционные волны.

Читайте также: Венгрия закроется второй стеной от мигрантов на южных границах

Читайте также: Орбан: «Мигранты до неузнаваемости изменят Европу»