Ставрополь, 13 сентября, 2016, 13:11 — ИА Регнум.



Микеланджело Караваджо. Шулеры. 1596

В Ставропольском крае раскрыто мошенничество банковских работников, наворовавших в виде кредитов 45 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Следствие выяснило, что в регионе Кавказских Минеральных Вод несколько банковских работников уговаривали людей брать на себя кредитные обязательства под видом того, что сами будут эти кредиты выплачивать.

Впоследствии они не платили этих денег, похитив в общей сложности 45 млн рублей. Мошенничеством сотрудники промышляли на протяжении четырех лет, начиная с 2009 года.

Следствию известны имена 15 участников группировки. Расследование дела в отношении троих из них завершено. На них числится 41 эпизод мошенничества. Этим людям предъявлено обвинение не только в мошенничестве, но и в подделке документов.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что трое участников «банковского дела» уже осуждены, дела еще шестерых рассматриваются в судах, а трое — объявлены в розыск.