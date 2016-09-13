Москва, 13 сентября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Прибалтика может попытаться предложить «Транснефти» более выгодные экономические условия для экспорта российской нефти и нефтепродуктов через свою территорию, однако это мало чем поможет. Информация о прекращении перевозок энергоносителей через Прибалтийские страны была озвучена в ходе разговора с президентом РФ, а значит, это уже решенный вопрос. Об этом сегодня, 13 сентября, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«У них (прибалтийских государств — прим.) вариант либо попытаться демпингнуть, сказать: «Ребята, давайте мы предложим более экономически выгодные условия». Но так как это было озвучено перед президентом вчера, то вопрос, по сути, решен», — подчеркнул эксперт.

По его словам, логика решения «Транснефти» простая. Есть российская портовая инфраструктура, которая развивается. Вкладываются инвестиции в ее порт Усть-Луга и Приморск. Развитие наблюдается в обоих портах, поэтому, следуя логике, необходимо загружать отечественные портовые мощности, то есть отдавать приоритет нашей инфраструктуре.

«Ровно об этом было заявление главы «Транснефти». Более того, и в этом году будет снижение объемов (экспорта — прим.) через Прибалтику. И дальше постепенно-постепенно сведется на нет к 2018 году. Эти объемы уйдут на наши порты», — отметил Пикин.

Что касается сроков полного прекращения экспорта российских нефтепродуктов через Прибалтийские страны, то, по мнению директора Фонда энергоразвития, это может быть связано с двумя причинами. Первое — зависимость от контрактных обязательств. «Нельзя так резко взять и прекратить транзит», — сказал аналитик. Вторая возможная причина — зависимость от меры готовности инфраструктуры еще на территории Российской Федерации.

Ранее ИА REGNUM писало, еще с 2004 году «Транснефть» выступает с инициативой о прекращении экспорта нефти и нефтепродуктов через прибалтийские порты. Последняя такая инициатива звучала в 2014 году. В понедельник, 12 сентября, глава «Транснефти» Николай Токарев во время совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что российская компания полностью прекратит экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики к 2018 году. По словам Токарева, «Транснефть» переориентирует поставки с портов в Риге и Вентспилсе на такие отечественные балтийские порты, как Усть-Луга и Приморск и еще на черноморский порт Новороссийск.