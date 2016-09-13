Москва, 13 сентября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Официальная Москва удивлена заявлениями Вашингтона о неуверенности в выполнениях достигнутых 9 сентября соглашений со стороны России. Об этом 13 сентября в ходе пресс-конференции с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Говоря о договорённостях от 9 сентября: слышим комментарии из Вашингтона, в том числе от официального представителя Белого Дома Джоша Эрнеста, который заявил о том, что не уверен в выполнении договорённостях со стороны России. Странное заявление, особенно в свете передоговорённостей с США относительно отмежевания оппозиции от террористов», — сказал Лавров.

Он напомнил о том, что соответствующие обещания Вашингтон давал ещё в начале 2016 года: «Скоро будет год с момента первых обещаний — и ничего не сделано. Более того — речь [со стороны США] идёт даже о том, чтобы легализовать запрещённую в России «Джебхат ан-Нусру». Это требует откровенного разговора».

Лавров рассказал, что оставить российско-американские договорённости в тайне пожелали представители США: «Чтобы не было сомнений по договорённостям, мы предложили опубликовать их, а не сохранять в тайне, как хотели США. Всё, что там есть — предмет согласия, и мы обязались выполнять их добросовестно. Будем добиваться его опубликования — думаю, мировое общественное мнение в этом заинтересовано. Предлагаем одобрить этот документ резолюцией Совбеза ООН».

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в ходе переговоров в Женеве 9 сентября согласовали пакет из пяти документов по урегулированию ситуации в Сирии.

По словам российского министра, достигнутые договорённости позволяют наладить эффективную координацию между Москвой и Вашингтоном в борьбе с террористами, расширить гуманитарный доступ к нуждающимся населённым пунктам Сирии, укрепить режим прекращения огня и в целом «создать условия для возобновления политического процесса».

Подробности пакета соглашений полностью раскрываться не будут, поскольку речь идёт о «достаточно серьёзной информации», которая не должна попасть в руки тех, кто «наверняка попытается сорвать выполнение предусмотренных мер», отметил Сергей Лавров. При этом он уточнил, что все договорённости вступят в силу с понедельника, 12 сентября.