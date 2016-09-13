Калуга, 13 сентября, 2016, 13:08 — ИА Регнум.



juslex.ru Судья

К исправительным работам сроком на 1 год с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства в размере 15% приговорил районный суд 49-летнего местного жителя Николая Бочкарева, сообщила 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора города Калуги Елизавета Барсукова.

По ее словам, в ноябре прошлого года Бочкарев, находясь в салоне троллейбуса, внезапно подошел к сидевшей 8-летней девочке и несколько раз ударил ребенка по голове тяжелой пластиковой бутылкой с жидкостью.

Между тем, суд расценил нападение на маленькую девочку в общественном месте лишь как хулиганство и почему-то совершенно не учел опасность поступка обвиняемого и моральную травму, нанесенную ребенку от незнакомого взрослого мужчины.