Москва, 13 сентября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Власти США отменили часть санкций, касающихся сотрудничества с Рособоронэкспортом в рамках вертолетного проекта, об этом заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

По словам Кабулова, Вашингтону ничего не помешало отменить санкции против Рособоронэкспорта в части, касающейся обслуживания вертолетов, поставленных российской стороной в Афганистан. Речь идет о поставках запасных частей к вертолетам, без которых их обслуживание невозможно.

«Они сами загнали себя в тупик и были вынуждены снять часть санкций», — цитируют Кабулова РИА Новости.