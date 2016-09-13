Токио, 13 сентября, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Японская компания Suzuki Motor Corp. скрыла от налоговых органов $ 2.9 млн, сообщает 13 сентября Kyodo News.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Мы обнаружили несогласованную работу разных отделов нашей компании и выявили недостаточную осведомленность нашего персонала в вопросах налогового обложения», — сказал официальный представитель Suzuki Motor. «Мы предоставили исправленную налоговую и бухгалтерскую отчетность и выплатили все необходимые суммы», — добавил он.

Компания Suzuki Motor Corp., основанная в префектуре Сидзуока в центральной части Японии, продает в основном легковые автомобили, мотоциклы и лодочные моторы. За 2015 финансовый год, закончившийся в марте 2016 года, выручка Suzuki Motor составила $ 30.425 млрд.