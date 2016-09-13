Москва, 13 сентября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Для Воздушно-десантных войск России создан перспективный нагрудный водолазный дыхательный аппарат, по своим характеристикам превосходящий знаменитую «Амфору», сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Водолаз

Спецкомплект водолазного снаряжения (СВС) позволит десантникам не только незаметно перемещаться под водой, но и поможет эффективно обеспечивать защиту различных гидросооружений, проводить подводные инженерные и противодиверсионные работы.

Особенность перспективного снаряжения — наличие защищенного от внешнего воздействия дыхательного мешка, необходимого для восполнения потерь дыхательной смеси, значительное уменьшение веса вследствие применения новейших композитных материалов, а также наличие передовой цифровой аппаратуры управления и навигации.

Впервые перспективный специальный комплект водолазного снаряжения вместе с парашютной системой специального назначения был продемонстрирован совсем недавно на Международном военно-техническом форуме «Армия — 2016».

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Как сообщало ИА REGNUM, форум «Армия-2016» прошел с 6 по 11 сентября в конгрессно-выставочном центре парка «Патриот», полигоне Алабино и подмосковном аэродроме Кубинка. В рамках форума Минобороны РФ подписало 17 государственных контрактов на общую сумму свыше 130 млрд рублей. Выставочные площадки форума посетили более 500 тысяч человек.