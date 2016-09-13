Париж, 13 сентября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Прогноз спроса на нефть в 2016 году снижен Международным энергетическим агентством (МЭА) до 96,1 млн баррелей в сутки. Падение составило 100 тыс. баррелей в сутки. Эти данные представлены в очередном обзоре МЭА.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что на будущий год прогноз также ухудшился — до 97,3 млн б/с. Падение спроса, согласно оценкам МЭА, составит 200 тыс. б/с.

Ожидаемое падение спроса МЭА связывает с резким снижением мирового спроса на чёрное золото в III квартале текущего года. Оно, в свою очередь, вызвано снижением нефтяного потребления Индией и Китаем. Также снижение спроса на нефть отмечено во Франции, Италии и Финляндии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно предыдущему прогнозу МЭА (озвучен в августе) спроса на нефть в 2017 году понижен до 1,2 млн баррелей в сутки. По сравнению с более ранним прогнозом, ежесуточный спрос должен сократиться на 100 тысяч баррелей.