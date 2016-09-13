В Северной Осетии выделили 30 млн рублей для больных сахарным диабетом
Владикавказ, 13 сентября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. В Северной Осетии наблюдается рост больных сахарным диабетом. Как сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM по данным Минздрава республики, в настоящее время в регионе насчитывается 22 тысячи человек с этим заболеванием. На их поддержку власти выделили дополнительно 30 млн рублей.
Североосетинские медики констатируют, что больных этим опасным недугом становится больше. На сегодняшний день численность инсулинозависимых граждан составляет 10 тысяч, а получателей сахараснижающих препаратов — 12 тысяч. На покупку лекарств выделяются значительные средства из казны республики. В Министерстве здравоохранения говорят, что при системном подходе к обеспечению медикаментами больных, а также адекватной профилактической работе Эндокринологического центра можно сократить потребление лекарств.
Как считает руководитель Минздрава РСО-Алания Михаил Ратманов, при соблюдении определенных лечебно-охранительных мероприятий и строгой диеты, грамотной медикаментозной поддержке и контроле уровня сахара, можно не допустить серьезных осложнений диабета.
В республике подвержены болезни и дети. В рамках прошедшей в городе Владикавказе благотворительной акции «Здоровье детей — на контроле у взрослых», организованной уполномоченным по правам ребенка при главе РСО-Алания по инициативе региональной организации «Сахарный диабет», школы получили глюкометры.
Напомним, что по данным эндокринологического диспансера республики, ежегодно в Северной Осетии выявляются до 1500 человек, заболевших сахарным диабетом. По состоянию на 1 января 2016 года с этим диагнозом в регионе было зарегистрировано 147 детей. Помощь им оказывают не только медики, но и общественные организации, собирая денежные средства на лекарства и другие цели.