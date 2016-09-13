Ставрополь, 13 сентября, 2016, 12:56 — ИА Регнум.



Cleverpix Воздушные шары

Десяток аэростатов из России и Польши приняли участие в фестивале воздухоплавания в Пятигорске (Ставропольский край). За звание лидера боролись десять экипажей из городов Кавминвод, Москвы, Новосибирска, Дмитрова, Жуковского, Анапы, Ставрополя, Краснодара и Польши, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Пятигорска.

В этом году фестиваль побил рекорд и признан самым продолжительным фестивалем воздухоплавания в Европе.

Помимо привычных упражнений участники фестиваля боролись в аэробиатлоне или «лазерном бою». Суть игры в том, что пилоты получают цель, и тот, кому удастся точнее других выполнить маршрут и достичь заданной точки — становится победителем испытания. Причем пилот должен не только достичь цели, но и расстрелять ее.

Это пятигорское ноу-хау начинает приобретать популярность далеко за пределами фестиваля. Правила воздушного биатлона уже переведены на три языка — английский, польский и болгарский. А в Непале по примеру Пятигорска готовы организовать Кубок Азии.

Крпоме того, участники фестиваля показали свое мастерство в выполнении таких заданий как «Абордаж», «Погоня за лисами» и других. На разных этапах были активно задействованы электронные карты и спутниковые системы навигации. Новшеством этого года стало упражнение «Угол», где пилотам необходимо изменить свой курс под минимальным углом.

В результате боя лучшим стал аэронавт из Евпатории Сергей Белорусов. С небольшим отрывом вторым стал воздухоплаватель из Польши Ежи Чернявский. Бронза досталась жителю Ессентуков Владиславу Предыбайло.

Победитель пятигорского Фестиваля воздухоплавания-2016 получил Большой перстень воздухоплавателя, выполненный из белого золота, с рубиновой вставкой и нанесением горячей эмали. Призерам вручены памятные кубки.

, президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев. —

Фестиваль завершило светомузыкальное шоу аэростатов над озером Парка Кирова Пятигорска и салют.