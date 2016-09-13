Великий Новгород, 13 сентября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Фестиваль польских фильмов «Висла» откроется сегодня, 13 сентября, в Новгородском киноцентр «Россия». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента культуры и туризма Новгородской области, в программу фестиваля, который продлится до 15 сентября, вошли лучшие польские художественные фильмы, снятые в 2015 году.

Цитата из к/ф «Мои дочери коровы». Реж. Кинга Дембская. 2015. Польша Главные героини

Откроется фестиваль показом фильма «Мои дочери коровы» режиссёра Кинги Дембской. Также новгородцы увидят драму режиссёра Магнуса фон Хорна «Отголоски», фильмы «Варшава ночью» (режиссёр Наталья Коринцкая-Груэ), «Чужое небо» Дариуша Гаевски и «Химия» Бартоша Прокоповича. Фильмы будут демонстрироваться на польском языке с русскими субтитрами.

Отметим, что ранее в Великом Новгороде проводились фестивали китайского, болгарского и испанского кино.