Новгородцам покажут кинофильмы на польском языке
Великий Новгород, 13 сентября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Фестиваль польских фильмов «Висла» откроется сегодня, 13 сентября, в Новгородском киноцентр «Россия». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента культуры и туризма Новгородской области, в программу фестиваля, который продлится до 15 сентября, вошли лучшие польские художественные фильмы, снятые в 2015 году.
Откроется фестиваль показом фильма «Мои дочери коровы» режиссёра Кинги Дембской. Также новгородцы увидят драму режиссёра Магнуса фон Хорна «Отголоски», фильмы «Варшава ночью» (режиссёр Наталья Коринцкая-Груэ), «Чужое небо» Дариуша Гаевски и «Химия» Бартоша Прокоповича. Фильмы будут демонстрироваться на польском языке с русскими субтитрами.
Отметим, что ранее в Великом Новгороде проводились фестивали китайского, болгарского и испанского кино.