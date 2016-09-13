Москва, 13 сентября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. «Простите меня, но я не могу высказываться о проблемах Европейского союза за пределами ЕС. Я рассматриваю ЕС как очень серьезную конструкцию и поэтому не буду рассматривать одну конкретную страну», — заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

По словам Ассельборна, Европейский союз создавался после Второй мировой войны, чтобы не повторялись больше такие катастрофы. «Я думаю, что ЕС выживет только в том случае, если солидарность и ответственность будет проявлена всеми европейскими политиками, — подчеркнул глава МИД Люксембурга. — Иначе мы потеряем саму суть Евросоюза, его ценность. Мы ведем дискуссию сейчас, в Братиславе пройдет саммит, на нем мы обсудим Brexit, и мы найдем решение, но мы потеряем ЕС, если потеряем его саму суть. Я высказывался именно в этом ключе и не имел в виду какую-либо отдельную страну».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью Die Welt люксембургский министр заявил, что Венгрия должна быть исключена из состава Европейского союза: политика Будапешта идет вразрез в европейскими ценностями.