Астрахань, 13 сентября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. В Астрахани задержан второй подозреваемый в убийстве водителя такси. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 13 сентября, его «взяли» накануне вечером. Учитывая тяжесть преступления, суд, вероятнее всего, вынесет решение о его заключении под стражу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Напомним, тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 10 сентября рядом со сгоревшим автомобилем на дороге «Образцово-Травино». В тот же день следствие возбудило уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ). В ходе расследования дознаватели установили, что такси вызвали двое мужчин. Однако целью была не поездка, а убийство водителя и кража его автомобилем для последующей продажи.

Как рассказали сами подозреваемые, на такси они приехали в безлюдное место по улице Набережная в поселке Ассадулаево Приволжского района. Один из злоумышленников начал душить водителя металлической проволокой. А второй нанес ножом не менее четырех ударов в область груди таксиста. Раны, полученные мужчиной, оказались смертельными.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники сожгли автомобиль вместе с телом убитого. Один из преступников был задержан полицией в днем ранее, второй был объявлен в розыск.

Как уточнили в СКР, уголовное дело будет переквалифицировано на ч.2 ст.105 — убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений.