Белокуриха, Алтайский край, 13 сентября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Специалисты АО «Газпром газораспределение Барнаул», в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» на 2011−2018 годы, ведут работы по строительству инженерной инфраструктуры субкластера «Белокуриха-2». Об этом сегодня, 13 сентября, информирует Алтайглавстрой.

Алтайское стройуправление К туркластеру «Белокуриха»-2 подводят газ и воду

Согласно проектной документации, им предстоит построить 10 км. водопровода, 11 км. канализационного коллектора, 6 насосных станций, а также — сооружения механической обработки сточных вод с резервуарами-усреднителями. Одновременно с этим осуществляется строительство 29 км. газопровода, который будет проложен в Белокурихе, Алтайском и Смоленском районах.

Нормативный срок возведения этих объектов составляет 19 месяцев, но его планируют сократить. Сейчас, пока погода позволяет, строители работают практически круглосуточно.

«В этом году установим всю линейную часть и оборудование. Работать будем до холодов, современные технологии позволяют это делать. В наших интересах как можно быстрее сдать объект, запустить воду и газ потребителям», — отметила представитель подрядной организации Екатерина Волохова.

«Проект очень сложный и интересный: 4 км. трубопровода проходят по нагорной части, а 2,5 км — это скалистый участок. Применяются установки наклонно-направленного бурения, при необходимости будут осуществлены взрывные работы. Учитывая стесненные габариты, все инженерные сети проходят параллельно, в одном «коридоре», — пояснил заместитель начальника управления ЖКХ Главстроя Алтайского края Игорь Спивак.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, создание инженерной инфраструктуры является необходимым условием для нормального функционирования нового туркластера «Белокуриха-2» и привлечения инвестиций. На состоявшемся в августе заседании президиума Госсовета проект получил высокую оценку. Ранее, осенью 2015 года, после двух лет строительства была введена в эксплуатацию уникальная автомобильная дорога «Белокуриха — Белокуриха-2».

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После ввода объекта в эксплуатацию подключиться к сетям смогут не только потребители «Белокурихи-2», но и еще одного туристического объекта — «Сибирского подворья». Общая стоимость работ составит почти 500 млн. рублей, средства выделяются из федерального и краевого бюджетов.