Москва, 13 сентября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Перспективы рубля в ближайшее время не радужны, и это обусловлено не только падением нефтяных цен. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, комментируя падение курса рубля после обнародования прогноза ОПЕК, связанного ростом добычи нефти в РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Ослабление рубля отражает слабость рынка нефти и давление российских макроэкономических факторов. Котировки Brent в ближайшее время могут вернуться к отметке в 45 долларов за баррель, отражая усталость от спекуляций и растущие сомнения в том, что на неформальной встрече ОПЕК в Алжире будет принято решение о «заморозке» добычи», — отметил он.

По мнению эксперта, рынок нефти пока не может сбалансировать спрос и предложение. «Позиция на этот счет Саудовской Аравии до сих пор не ясна, в то время как Иран точно не собирается в этом участвовать, рассматривая вариант ее увеличения с нынешних 3,8 в перспективе до 5 млн баррелей в сутки. Это при давлении сезонного спада спроса на сырую нефть. Улучшение ОПЕК прогноза по добычи нефти в России не стало серьезным информационным поводом для продаж, но лишний раз укрепило в сознании трейдеров мысль о том, что окончательная балансировка спроса и предложения пока так и останется миражом из-за отсутствия скоординированных действий», — сказал Вернер.

Не только нефть оказывает негативное влияние на рубль, добавил он. «Сложности создает бюджет на этот и следующие годы, а также погашение внешнего долга в объеме порядка 40 млрд долларов. К этому можно добавить и риски ухода горячего спекулятивного капитала на фоне высоких уровней на долговом рынке и высокой вероятности увидеть повышение ФРС ключевой ставки до конца года. Все это на фоне сокращения притока валютной выручки по текущему счету платежного баланса. В связи с этим можно ожидать ослабление рубля относительно доллара до 67−70 рублей до конца сентября — в октябре», — прогнозирует эксперт.

13 сентября торги на московской бирже открылись снижением курса российской валюты. Доллар прибавил 22 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня и стоил 64,81 рубля. Евро к тому времени также подорожал на 22 копейки и достиг отметки 72,77 рубля. Цены на нефть опустились: стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent снизилась до 47,99 доллара за баррель. Планируется, что в конце сентября в Алжире в ходе переговоров представителей стран ОПЕК будет обсуждаться вопрос о возможной заморозке добычи нефти. Ранее ОПЕК повысила прогноз по общему объему добычи нефти в России в 2016 году.