Стокгольм, 13 сентября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. В городе Боллнэс (Швеция) автомобиль, въехав в толпу дерущихся людей, задавил четырёх человек, передаёт телеканал SVT.

publicdomainpictures.net Мчащийся автомобиль

Потасовка произошла среди рабочих-иностранцев, нанятых для сбора ягод. Один из рабочих сел за руль и въехал в толпу на машине: несколько человек оказались под колёсами. После этого злоумышленник скрылся.

В результате пострадали четыре человека, один из которых до сих пор находится в тяжёлом состоянии. У него диагностирована травма головы. Также известно, что переломы ног получила женщина и её сын.

Личность водителя установлена: им оказался 25-летний мужчина, имя которого не названо. Полиция объявила злоумышленника в розыск.