Москва, 13 сентября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Люксембург является одним из крупнейших иностранных инвесторов. Об этом 13 сентября в ходе пресс-конференции с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы провели хорошие, содержательные переговоры. Люксембург — наш давний партнёр. Мы в 2016 году отмечаем 125-летие со дня установления дипотношений. Люксембург — один из крупнейших иностранных инвесторов. Развиваются многочисленные контакты», — сказал Лавров.

Министр приветствовал «устойчивый интерес деловых кругов к расширению сотрудничества»: «На российском рынке работают флагманы промышленности Люксембурга. Железнодорожные компании наших стран разрабатывают проект крупного транспортного узла в рамках «Шелкового пути Евразии». Мы отметили, что наша торговля, конечно, пострадала от нынешнего состояния отношений РФ и ЕС: в 2015 году товарооборот сократился почти на 26%, но в первом полугодии 2016 года товарооборот увеличился более чем на 9%».

Напомним, Люксембург имеет посольство и консула в Санкт-Петербурге. Россия, в свою очередь, имеет посольство в городе Люксембург.