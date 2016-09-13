Брянск, 13 сентября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. В Брянске в результате ДТП с участием иномарки и маршрутного такси были госпитализированы четыре человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе отдела ГИБДД по городу Брянску. Авария произошла 12 сентября. По предварительным данным, виноват водитель иномарки, который не уступил дорогу общественному транспорту.

Toby Oxborrow Столкновение

ДТП произошло примерно в 19:00. В момент столкновения в маршрутке было семь пассажиров.

«В результате ДТП водитель автомобиля Cherry с диагнозом «черепно-мозговая травма, ушибленная рана лба» госпитализирован в городскую больницу №1; пассажиры маршрутного такси — 64-летняя пенсионерка и 65-летний мужчина — с различными травмами также госпитализированы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Позже за медицинской помощью обратилась еще одна пассажирка. У 21-летней женщины были диагностированы черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.

По данному факту проводится проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце августа в Брянской области 10 человек пострадали при столкновении автобуса «Киев — Москва» и кареты скорой помощи. Госпитализирован был только один пострадавший.

К сожалению, ДТП с участием общественного транспорта в Брянске — не случайность. Так, 7 декабря 2016 года также четыре человека пострадали в ДТП. Сильнее всех пострадала женщина, которая ехала на переднем сидении. Она получила рвано-резанные раны, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.