Москва, 13 сентября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Периодические всплески роста цен на нефть становятся все слабее — это связано с тем, что инвесторы не уверены в будущих договоренностях о заморозке добычи нефти, курс рубля также будет постепенно слабеть. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева, комментируя снижение курса рубля к доллару на фоне сообщений о повышении прогнозов ОПЕК по добыче нефти в России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Рубль на текущий момент вновь остался наедине с главным драйвером его динамики — ценами на нефть. Brent последнее время очень волатильна в связи с обилием слухов по поводу близящегося заседания представителей нефтедобывающих стран в Алжире», — отметила она.

Падение нефтяных цен отражает скептический настрой участников рынка в отношении возможностей по заморозке добычи, говорит эксперт. «Стоит отметить, что с каждым днем попытки рост становятся все слабее, указывая на неуверенность инвесторов, что будут достигнуты серьезные договоренности, которые изменят баланс спроса и предложения на рынке», — пояснила Афанасьева.

Спрос на нефть между тем снижается, подчеркивает эксперт. «ОПЕК пересмотрела на понижение данные по спросу на нефть-сырец в 2017 году до 32,48 млн баррелей в день, что на 530 тыс баррелей ниже, чем было. Связано это с ростом предложения со стороны стран, не входящих в картель, в основном, со стороны месторождений в Казахстане. Естественно, в таких условиях Brent продолжит движение вниз с вероятностью возвращения к 46,00 долларов за баррель в течение ближайших дней. Для пары доллар/рубль это может означать касание отметки 65,20 с дальнейшей целью на 65,80», — рассказала она.

13 сентября торги на московской бирже открылись снижением курса рубля. По состоянию на 10:00 мск доллар прибавил 22 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня и стоил 64,81 рубля. Евро к тому времени также подорожал на 22 копейки достиг уровня 72,77 рубля. Цены на нефть также поползли вниз: стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent снизилась до 47,99 доллара за баррель. Ожидается, что в конце сентября в Алжире на встрече представителей стран ОПЕК будет обсуждаться вопрос о возможной заморозке добычи нефти. Ранее ОПЕК повысила прогноз по общему объему добычи нефти в России в 2016 году.