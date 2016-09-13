Тель-Авив, Израиль, 13 сентября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Информация СМИ о сбитом в ходе ночной операции в Сирии истребителе ВВС Израиля не соответствует действительности. Об этом, как передает RT, заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Master Sgt. Andy Dunaway F-16 Fighting Falcon

«Сегодня ночью (13 сентября) две ракеты класса «земля — воздух» были выпущены из Сирии после того, как наша авиация атаковала позиции сирийской артиллерии», — заявил майор Арье Шаликар.

При этом он добавил, что безопасность летательных аппаратов ВВС Израиля не была под угрозой ни на «одном из этапов инцидента».

Ранее ряд СМИ сообщил, что Вооруженные силы Сирии в ночь на вторник сбили израильский военный самолет и беспилотник над территорией страны. О судьбе пилотов воздушного судна ничего не сообщалось.

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