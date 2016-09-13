Москва, 13 сентября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Открытие Московского центрального кольца даст толчок к развитию проектов по строительству жилья и повысит ликвидность вторичного фонда в тех районах, где не было метро. Об этом заявила руководитель «ИРН-Консалтинг» Татьяна Калюжнова, передает ИРН.

Дарья Антонова ИА REGNUM МЦК

10 сентября в столице было запущено движение по Московскому центральному кольцу (МЦК). Всего на кольце предусмотрена 31 станция: 26 уже работают, еще пять должны открыться до конца года.

«Перспектива открытия новых станций стимулирует девелоперскую активность — конечно, при наличии свободных площадок для строительства. А в сложившихся районах, где таковые отсутствуют, бенефициарами развития транспортной сети станут владельцы вторичных квартир — на них вырастет спрос, а темпы снижения цен замедлятся. В более благоприятной экономической обстановке можно было бы говорить и о росте стоимости жилья в данных районах, однако пока это маловероятно», — отметила Калюжнова.

По ее словам, на активность застройщиков жилья в Москве также повлияет планируемый ввод в эксплуатацию Третьего пересадочного контура, который соединит существующие радиальные и перспективные хордовые линии метро на расстоянии нескольких километров от действующей кольцевой линии.

Эксперт уточнила, что на ТПК в этом плане наиболее интересны «Улица Новаторов», участки «Аминьевское шоссе» — «Давыдково», «Терехово» — «Мневники» — «Улица Народного ополчения», «Шелепиха», «Лефортово», «Нижегородская улица», «Кленовая улица», «Севастопольский проспект». На МКЖД: Памфиловская, Коптево — Лихоборы, Ростокино — Белокаменная, Соколиная гора, Новохохловская, ЗИЛ, Верхние котлы, Крымская.

Изначально МКЖД работала как грузовая дорога и проходила по «ржавому поясу» города, который в прошлом был промышленным и разделял исторический центр и спальные районы. Это плотный, малопропускной с точки зрения транспорта и автодорог массив промышленных территорий, зачастую ставших белыми пятнами на карте города. Запуск Московского центрального кольца позволит улучшить транспортную доступность ряда коммерческих и жилых объектов, особенно в части тех мест, где строятся новые станции, не связанные с существующими станциями метрополитена.

«МЦК и ТПК не только помогут ликвидировать «ржавый пояс» Москвы, но и повысят статус достаточно старых, обжитых районов на западе, севере и востоке столицы, где метро либо не было в принципе, либо количество станций было недостаточным для обеспечения потребностей населения — Можайского, Хорошево-Мневников, Раменок, Соколиной горы, Коптево, Ростокино, Богородского, Головинского и т.п.», — резюмировала Калюжнова.

Как отметила управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая, бывшие промзоны, через которые проходят многие станции МЦК, в перспективе будут застроены. «Всего по плану городских властей вдоль МЦК появится 10 млн квадратных метров жилой недвижимости. В настоящий момент поблизости уже возводится 14 комплексов квартир и апартаментов.

Кроме того, по мнению эксперта, повысится ликвидность жилья в тех локациях, где МЦК нет альтернатив. «В первую очередь это ЮВАО и ЮАО, где из-за высокой концентрации промзон не хватает связующих хорд и станций метро между районами», — отметила Литинецкая.