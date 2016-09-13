Саранск, 13 сентября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. По итогам прошлого года, надой на одну корову в Мордовии впервые достиг показателя 5,25 тыс. кг. Как заявил глава республики Владимир Волков, для Мордовии развитие животноводства, увеличение поголовья скота имеет принципиальное значение, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

«Три года назад ставилась непростая задача — достичь 5-тысячный рубеж. Она действительно была очень нелегкая, но мы ее выполнили. На ближайшую перспективу мы ставим новую задачу — увеличить производство молока в 1,5 раза», — поделился глава республики.

Центр изучения молочного рынка опубликовал рейтинг российских регионов, который показывает соотношение численности населения и поголовья коров. Согласно рейтингу, Мордовия — лидер среди регионов РФ, на 13 человек в республике приходится одна корова. В среднем по России показатель составляет 34 человека на одну корову.

По мнению аналитиков центра, данные важны для оценки перспектив развития отрасли молочного животноводства. Соотношение численности населения и поголовья коров позволяет увидеть возможности для развития или, напротив, демонстрирует пределы возможного роста, необходимость перехода от экстенсивного развития к интенсивному или постепенного снижения производства.

В число лучших регионов также вошли Удмуртия, Алтайский край, Вологодская, Кировская область, Татария, Республика Тыва, Воронежская, Рязанская области и Республика Дагестан.

В мировом масштабе лидером по этому показателю является Новая Зеландия, где соотношение составляет 1/1. Россия в данном рейтинге занимает 39 место, находясь между Великобританией (1 корова кормит 34 человека) и США (одна корова кормит 35 человек).