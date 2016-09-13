Псков, 13 сентября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. В Псковском областном суде 14 сентября начнётся процесс по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя города Опочка, который обвиняется в надругательстве над несовершеннолетними воспитанниками школы-интерната и изготовлении порноснимков с их участием. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, ему предъявлено обвинение в преступлениях по ч.5 ст. 132 и п. в ч. 2 ст. 242.2 УК РФ.

wallspaper.ru Фемида

По данным следствия, с сентября 2014 года по октябрь 2015 года рабочий Опочецкой школы-интерната для детей-сирот познакомился здесь с мальчиками в возрасте 8 и 10 лет, в отношении которых совершал насильственные действия сексуального характера, а затем изготавливал порнографические снимки с их участием.

Ранее пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России сообщала, что преступления обвиняемый совершал в подвале школы-интерната, в принадлежащей ему автомашине, а также по месту своего жительства и в доме, где проживал один из потерпевших, поскольку он является его же крёстным отцом.

В ходе следствия было установлено, что он имеет не снятые и не погашенные в установленном законом порядке судимости за совершение в 2000 и 2005 годах преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«Уголовное дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании», — отметили в пресс-службе суда.