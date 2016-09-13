Черкесск, 13 сентября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. За попытку похитить землю на сумму 23 млн рублей под суд пойдет жительница Карачаево-Черкесии. Как сообщили ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе прокуратуры региона, следствием установлено, что Фатима Аджиева подделала 21 свидетельство о праве собственности на землю в городах Черкесск и Теберда, рассчитывая получить ее в свое владение.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Заверив документы поддельными печатями и подписями от имени должностных лиц администраций муниципальных образований, Аджиева представила документы в кадастровую палату. Однако подлог был замечен сотрудниками правоохранительных органов. Бюджетам муниципальных образований правоохранители сохранили свыше 23 млн рублей, в которые оценивались земельные участки.

Уголовное дело в отношении злоумышленницы, возбужденное по статьям УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере», «Подделка официального документа», направлено в суд.

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