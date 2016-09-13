Москва, 13 сентября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров признан «Человеком года» и «Музыкантом года» по версии мужского издания GQ, сообщается на сайте журнала.

lafleur Сергей Шнуров

Музыкант получил награды за композиции «Экспонат» и «В Питере — пить», заовевавшие заметную популярность в интернете. Шнуров не без иронии прокомментировал получение премии, напомнив, что получает награду третий раз за 15 лет.

«15 лет подряд одно и то же **** (лицо), пора что-то менять. Пишите песни, господа», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, клип на песню «Экспонат» стал хитом Сети, набрав на YouTube более 89 миллионов просмотров. Клип «Ленинграда» на песню «В Питере — пить» просмотрели более 22 млн человек.