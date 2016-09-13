Тюмень, 13 сентября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту падения двух пожилых людей из автобуса, что привело к гибели одной из пострадавших, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Victor Vizu Автобус

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября у остановки «Набережная» двое пенсионеров 88 лет и 81 года выпали из автобуса, получив тяжелые травмы. Они собирались выйти на остановке, но водитель автобуса, не убедившись, что все пассажиры вышли, начал движение, при этом двери автобуса закрыты не были — одну из дверок заклинило. В итоге, мужчина до сих пор находится в коме: Кроме черепно-мозговой травмы у него переломаны ноги.

По результатам проведенной сотрудниками ГИБДД проверки, следователями УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Отметим, что вскоре после этого трагического происшествия в Тюмени вновь пострадали пассажиры автобуса. В минувшую субботу, 10 сентября, на улице Щербакова произошло столкновение автобуса маршрута «77» и автомобиля «ВАЗ-2107». Выяснилось, что водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий транспорт. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса. Девятилетняя девочка получила травму головы, годовалый малыш — ушиб лица, а у 41-летней пассажирки ушиб голени.

В региональном УГИБДД сообщили, что с начала 2016 года в Тюмени произошло 62 ДТП (в 2015-м — 33) по вине водителей общественного транспорта, в них ранены 80 человек. Из этих 62-х ДТП, 35 — падения пассажиров в салоне автобусов по вине водителей, например, при резком торможении. Автоинспекторы привлекли к административной ответственности более двух тысяч водителей тюменских автобусов и маршрутных такси за нарушение правил дорожного движения.