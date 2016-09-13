Токио, 13 сентября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Японский производитель полупроводниковых компонентов Renesas Electronics Corp. заявил, что планирует приобрести американскую компанию по производству интегральных микросхем и полупроводниковых устройств Intersil Corp. за 3.22 млрд долларов США, сообщает 13 сентября Kyodo News.

Aisart Микросхема

Японская компания сделает Intersil дочерней компанией. Renesas Electronics Corp. заплатит по 22.50 доллара за акцию Intersil. Сделка должна быть оформлена в первой половине 2017 года. Компания Intersil продает полупроводниковые приборы для управления питанием и занимает прочные позиции в производстве автомобильных и промышленных чипов. В 2015 году Intersil продала чипы на сумму 521 млн долларов США.

По оценкам экспертов, спрос на чипы будет расти, т.к. автопроизводители пытаются сделать автомобили максимально экономичными, внедрить технологии автопилотирования и предоставить потребителям возможность контролировать физические объекты с помощью интернета.