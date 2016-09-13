Таллин, 13 сентября, 2016, 12:31 — ИА Регнум.



Guillaume Speurt Цвета эстонского флага

Правящая праволиберальная Реформистская партия Эстонии видит своими главными приоритетами в открывшейся 11 сентября осенней сессии парламента выборы президента, административную реформу и бюджет на 2017 год. Об этом ИА REGNUM сегодня, 13 сентября, сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на председателя парламентской фракции партии Урве Тийдус. Она отметила, что в производстве парламента также заявлены такие законопроекты, которые повлияют на жизнь Эстонии не только на последующие пять лет, а в более долгосрочной перспективе.

Что касается государственного бюджета на 2017 год, то наиболее важными для реформистов являются следующие темы: безопасность, детские пособия, понижение расходов на рабочую силу, повышение пенсий по старости и дополнительное пособие для одиноких пенсионеров. Тийдус добавила, что обсуждение государственного бюджета на 2017 год, несомненно, коснётся и административной реформы, поскольку дотации на объединение местных самоуправлений являются одним из самых значительных пунктов в бюджете на следующий год. «Важно знать, что с 1 июля 2017 года семья с тремя детьми станет получать детское пособие в размере 400 евро в месяц, а с четырьмя детьми — в размере 500 евро в месяц», — добавила она.

Тийдус напомнила, что 2017 года предшествует юбилейному году столетия провозглашения независимости Эстонской Республики. Поэтому госбюджет 2017 года «должен доказать, что семьи с детьми очень важны для государства, и каждый шаг к эффективности работы государства создаёт дополнительные возможности в сфере образования, здравоохранения и в социальной сфере».

Осенняя сессия открылась в парламенте Эстонии 11 сентября и продлится до рождественских каникул конца декабря. На открытии сессии выступили спикер, член Социал-демократической партии Эйки Нестор и президент страны Тоомас Хендрик Ильвес. Президент призвал парламентариев сконцентрироваться на темах внешней политики и национальной безопасности, вызванных итогами референдума в Великобритании и трудностями в Европейском Союзе, включая кризис с беженцами и рост национал-популизма.