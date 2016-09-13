Берлин, 13 сентября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Audi China и совместное предприятие FAW-Volkswagen подписали меморандум о взаимопонимании в области развития цифровых технологий на автомобилях с крупнейшими IT-компаниями Китая: Alibaba, Baidu и Tencent, сообщает европейское издание Automative News Europe. Финансовые условия сделки не разглашаются.

newsthrive.com Логотип Audi

У автоконцерна Volkswagen Group, в который входит бренд Audi, после дизельного скандала появился ряд проблем, а также изменились взаимоотношения с американскими партнерами Uber, Google и Apple. Все эти сложности создали трудности для концерна в гонке с мировыми автопроизводителями по разработке компьютерных автоматизированных услуг для водителей.

Тем временем, Китай стал бесспорным лидером в области цифровых технологий. Baidu, Alibaba и Tencent — передовые компании, которые готовы начать сотрудничество с автомобильными производителями, заявляет китайская сторона. Помимо этого, партнёрские отношения между китайскими IT-компаниями и немецким автопроизводителем стали возможны благодаря сильным позициям бренда Audi в Китае. Более того, в КНР расположен крупнейший научно-исследовательский центр, в котором делают ставку на беспилотные технологии, альтернативные источники энергии и на автомобили, которые полностью взаимодействуют с миром благодаря доступу к Интернету и цифровым услугам.

Компания Alibaba уже сотрудничает с Audi, и за это время немецкая марка стала первым преиумбрендом в Китае, на автомобилях которого предлагаются 3D-карты высокого разрешения. С компанией Tencent Audi разрабатывает интеграцию мессенджера WeChat в свои модели.

Что касается планов, с 2017 года на производимых в Китае моделях Audi появится сервис Baidu CarLife, который позволит использовать популярные веб-приложения как на смартфоне владельца, так и на мультимедиа автомобиля за счёт непрерывной синхронизации данных.