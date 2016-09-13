Новосибирск, 13 сентября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В этом учебном году дети беженцев с Украины, обучающиеся в новосибирских школах, не будут получать бесплатное питание. Это связано с тем, что постановления регионального правительства, согласно которым эта помощь осуществлялась ранее, уже утратили силу. При этом вопрос о выделении средств на бесплатные обеды для детей беженцев будет рассмотрен только при формировании бюджета на 2017 год. Таким образом, дети беженцев с Украины останутся без бесплатного питания как минимум до нового года, пишет «Континент Сибирь», ссылаясь на письмо, подписанное заместителем губернатора Новосибирской области по социальной политике Александром Титковым.

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Возможно, что такой материальной поддержки дети украинских беженцев, обучающиеся в новосибирских школах, и вовсе больше не получат.

Новосибирский общественный деятель Галина Пырх заявляет, что новосибирские региональные власти не то, что не озадачиваются проблемами беженцев, они для них попросту уже не существуют.

«Этот вопрос никто и не собирался решать. Когда в прошлом году принимался бюджет, чиновники не заложили туда средства на поддержку беженцев. Посчитали, что это уже не актуально. И когда мне сообщили, что с января 2016 года дети беженцев бесплатно уже не питаются, я пошла в министерство образования, где мне сказали, что «просто депутаты не заложили». Я спросила, почему? На что мне ответили, что может быть они все (беженцы) уже уехали. Я пошла в мэрию, где мне весной сказали, что муниципалитет еще кормит, потому что постановление по городу пока действует. Согласно этому постановлению, бесплатное питание детей является расходным обязательством Новосибирской области. Вопрос в том, что они решили сэкономить на беженцах, которые не будут жаловаться. Я убеждена, что такая дискриминация — это политика Новосибирской власти, потому что таким образом они выдавливают беженцев со своей территории, чтобы меньше было проблем», — прокомментировала ИА REGNUM Галина Пырх, которая уже давно занимается проблемами беженцев с Украины.

Оперативно получить комментарий новосибирских властей ИА REGNUM не удалось, редакция направила официальный запрос в правительство региона.

Отметим, что в Новосибирской области сейчас проживают, в основном, матери-одиночки, многодетные семьи и те, которым некуда деваться, кому некуда возвращаться. Во всем регионе — не более 26 семей. По некоторым данным, в прошлом учебном году на эти цели из бюджета Новосибирска было выделено 1,5 млн рублей. Эти средства пошли на оплату питания трехсот украинских детей, обучающихся в школах города.

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