Курск, 13 сентября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. В Курске проводится доследственная проверка по факту смерти шестилетнего мальчика. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

ru.torange.biz Укол

Мальчик заболел, и к нему вызвали врача-педиатра. Врач назначил курс лечения, в который входила внутримышечная инъекция антибиотика. Вечером 10 сентября мама сделала сыну укол антибиотика, а через несколько минут ему стало плохо, ребенок начал задыхаться.

Мальчику сразу же вызвали «скорую», которая доставила его в больницу. В больнице констатировали смерть ребенка. Судебно-медицинское исследование показало, что мальчик умер от анафилактического шока.

Семья, в которой проживал ребенок, была благополучной, он жил вместе с матерью, бабушкой и дедушкой.

Следственным отделом по Сеймскому административному округу города Курска СУ СК РФ по Курской области проводится доследственная проверка.