Анкара, 13 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Министерство юстиции Турции направило в США официальный запрос об аресте исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает NTV.

lapresse.it Фетхуллах Гюлен

Анкара обвиняет Гюлена в организации попытки военного переворота в стране: он «отдал приказ совершить попытку переворота и руководил». В запросе уточняется, что речь идет о временном аресте проповедника, после которого может быть запрошена экстрадиция Гюлена.

Генпрокуратура Стамбула подписала соответствующий документ для властей США 13 августа, далее он был передан в Минюст Турции для согласования и отправки в США.

Напомним, попытка госпереворота в Турции была совершена менее чем через две недели после того, как Эрдоган отправил сигнал в Москву о готовности идти на компромисс и принести извинения за инцидент с Су-24.

После того, как Эрдогану удалось справиться с мятежниками, он заявил, что переворот — дело рук Гюлена и его последователей. Также Эрдоган заявил, что Запад помогал мятежникам. Косвенно об этом свидетельствует то, что Гюлен уже много лет проживает в США и Вашингтон не собирается его выдавать Эрдогану.