Москва, 13 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В Москве продлят программу детского летнего отдыха «Московская смена», сообщил в своем официальном Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Московская смена»

«Московская смена» так понравился школьникам и родителям, что по их просьбам решили продлить его на 2017 год», — написал градоначальник.

Читайте также: «Московская смена»: чем занимают детей в городских лагерях — фоторепортаж

В рамках проекта в 2016 году на летних каникулах в городских учреждениях культуры были открыты кружки и секции для детей в будние дни с 1 июня по 29 августа. Кроме того, были выделены путевки для льготных категорий. Вся программа была рассчитана на школьников от 7 до 14 лет.

Напомним, Общественная палата РФ открыла «горячую линию» по проблемам детского отдыха. В августе глава комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак заявил, что количество жалоб на детские лагеря растет. По данным эксперта, родители жалуются на недобросовестную работу персонала детских лагерей, антисанитарные условия пребывания, некачественное питание и недостаточное медицинское обслуживание.

Читайте также: Число жалоб на организацию детского отдыха превысило сотню