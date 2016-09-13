Омск, 13 сентября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Главные события Омской области в нашем специальном обзоре.

Поль Гоген Желтый стог сена (Золотой урожай)

Урожай-2016

В Омской области обмолочено более половины площадей, занятых зерновыми культурами. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

По данным регионального Минсельхозпрода на 12 сентября, аграрии Омской области собрали более 1 млн 923 тыс. тонн зерна при средней урожайности 16 ц\га. На сегодняшний день преодолен 2-миллионный рубеж.

Общая площадь обмолота по состоянию на 12 сентября составляет 1,2 млн га или 55,4% к общей площади зерновых культур. Это выше уровня аналогичного периода прошлого года, когда было обмолочено всего 35% площадей, отметили в облправительстве.

В Крутинском и Называевском районах уборка зерновых близится к завершению. Там обмолочено более 80% зерновых площадей. Преодолен 60-процентный рубеж в хозяйствах южной лесостепной зоны, 55% площадей зерновых культур обмолочено в степной зоне.

Омские аграрии уже получили 1 млн 260 тыс. тонн пшеницы. На хранение заложено 238 тыс. тонн семян (более 63% от плана).

Параллельно ведется уборка масличных культур, общая площадь которых в 2016 году составляет 150,9 тыс. га. На сегодняшний день обмолочено около 25 тыс. га (16,4%).

По прогнозам специалистов, аграрии Омской области по итогам страды 2016 года получат не менее 3 млн тонн зерна, подытожили в правительстве региона.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году омские аграрии собрали более 3,4 млн тонн зерна.

Гибель детей в Георгиевке

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном доме, в котором погибли двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Трагедия произошла в селе Георгиевка Полтавского района Омской области. Днем 12 сентября женщина пришла домой и увидела тела своих маленьких детей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным, около 10 часов утра 38-летняя мать, ранее лишенная родительских прав в отношении пятерых детей, оставила дома одних без присмотра годовалого сына и двухлетнюю дочь и ушла на работу. Вернувшись через два часа, она обнаружила сильное задымление в доме: горели детский диван и кухонный шкаф. Погасив пламя, женщина в одной из комнат обнаружила своих детей мертвыми. На полу были разбросаны горелые спички. Отопительных приборов в помещении не было, печь не топилась. Признаков проникновения в дом не имелось, подчеркнули в ведомстве.

Осмотрев место происшествия, следователи установили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Причина смерти детей — острое отравление продуктами горения.

«Мать детей характеризуется отрицательно. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается», — говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Пикет у облправительства

Омичи, оставшиеся без зарплаты, устроили пикет у областного правительства.

Акцию протеста 13 сентября устроили работники ликвидируемого «Агентства жилищного строительства». Организация занималась предоставлением многодетным семьям социальных выплат для строительства домов, предоставлением беспроцентных займов на достройку и приобретение жилья. Однако агентство было решено ликвидировать.

Главный специалист по кадрам Наталья Феденева рассказала местным СМИ, что перед ликвидацией агентства прошло три волны сокращений. Сама Феденева была сокращена еще в марте. Вместе с ней увольнялось шесть человек. «Мы получили все причитающиеся нам выплаты, в том числе и первое выходное пособие. Когда мы пришли за вторым, нам сказали, что счет закрыт, и оплат пока не будет. Я подождала две недели и обратилась в правительство, попросила личного приема у губернатора. Мне сразу позвонили и сказали, что меня примет Станислав Гребенщиков, замгубернатора. Он дал поручение собрать совещание. На нем всех выслушали и заверили, что все будет сделано. Я, честно скажу, поверила. Сейчас я до сих пор не могу понять, почему деньги не выплачены. Я потом звонила помощнице Гребенщикова, она сказала, что все делается, и до 23 августа мы все деньги точно получим. Сегодня 13 сентября, денег нет. Вот мы и решили провести такую акцию. Мы уже в стадии отчаяния, работы в городе нет, у людей кредиты, дети, которых надо было собирать в школу. Так делать нельзя, это непорядочно», — цитирует Феденеву «Омск здесь».

Уточняется, что те, кто не попал под первую волну сокращения, не увидели ни выходного пособия, ни заработной платы. Участники акции протеста рассказали, что в организации зарплату не платят уже пять месяцев.

По словам директора «Агентства жилищного строительства» Геннадия Рабанина, направлено заявление в арбитражный суд: «Решение, как мы думали, должно было быть вынесено 19 сентября, но в связи с необходимостью представить новые доказательства, судья перенесла заседание на 3 октября. Уверены ли мы, что решение будет вынесено в нашу пользу? Конечно, ведь существуют нормы закона, на которые мы опираемся. И они выше по статусу, чем те, на которые ссылаются наши оппоненты. Я убежден, что в октябре люди уже получат свои деньги».

По данным омского портала, на сегодняшний день сумма задолженности по заработной плате составляет 2,5 миллиона рублей.