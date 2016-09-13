Вологда, 13 сентября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. 27-летняя начальник отделения почтовой связи «Вытегра» в октябре минувшего года столкнулась с серьезной недостачей, выявленной в ходе ревизии. Эту проблему женщина решила, присвоив 50 тыс. рублей из кассы, принадлежащих «Почте России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СК. Украденные деньги она внесла в счет погашения недостачи, как свои собственные.

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«Кроме того, в марте 2016 года начальник местного отделения почтовой связи, используя свое служебное положение, похитила из кассы отделения почтовой связи «Вытегра» более 240 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального СК Людмила Гаврилова.

Суд признал начальника почтового отделения виновной по ч.3 ст.160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения). Свою вину подсудимая полностью признала и даже возместила ущерб, причиненный ФГУП «Почта России». В результате женщину приговорили к полутора годам лишения свободы условно. В пресс-службе регионального УФПС отметили, что после того, как вскрылись факты присвоения, злоумышленница была уволена.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, такие случаи в Вологодской области — не редкость. В частности, в июле 2016 года начальник Кирилловского почтампта присвоила 134 тыс. рублей от выручки товаров. В марте почтальон из Нюксеницы украла более 90 тыс. рублей пенсий, чтобы закрыть свои кредиты. В феврале минувшего года уголовное дело возбудили в отношении сотрудницы почты, которая похитила пенсии и хотела уехать с ними в другой регион. А годом ранее более 2 млн рублей присвоила начальник почтового отделения Сокольского района: она забирала себе часть пенсий и коммунальных платежей, поступавших от населения.