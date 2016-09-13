Красногорск, 13 сентября, 2016, 13:08 — ИА Регнум.



geograph.org.uk Парковка на газоне

За первую неделю сентября в Московской области было выявлено более 700 нарушений правил парковки. Жители региона оставляли свои транспортные средства на газонах и детских площадках. Общая сумма выписанных штрафов составила около 900 тысяч рублей. По мнению директора центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Константина Трофименко, несоблюдение правил парковки жителями региона связно не только с прямым нарушением норм, но и с серьезной нехваткой парковочных мест в городах области.

«Влияние на нарушение правил парковки оказывают сразу две проблемы. Это и несоблюдение жителями региона установленных норм, и нехватка мест для оставления автомобиля. Действительно, пока закон не соблюдается и правила являются скорее пожеланием, чем реальной вещью, за которую можно получить штраф. Конечно, многие из тех, кто уже попались в следующий раз подумают нарушать или нет», — пояснил Трофименко.

«С другой стороны застройка подмосковных городов, особенно в советское время, не была приспособлена под автомобилизацию. Она делалась по другим нормативам. Просто эти города так построены были. К сожалению, тут надо очень серьезно думать, что с этим можно сделать. Затрудняюсь назвать сейчас пути решения, так это очень сложный вопрос, к которому надо подходить комплексно», — заявил эксперт.

Напомним, по данным Госадмтехнадзора региона, по итогам прошедшей недели в Подмосковье было выявлено и пресечено 717 нарушений норм и правил в сфере чистоты, порядка и благоустройства. На автолюбителей было наложено штрафов на сумму около 900 тысяч рублей. Тем временем за последнюю неделю августа общий штраф за неправильную парковку в области составил всего около 600 тысяч рублей. Наказано было лишь 355 автовладельцев.

Как отмечает Трофименко, рост числа нарушений связан с завершением сезона летних отпусков и возвращением граждан к местам проживания.

«Это немаловажный фактор. Иногда в два раза отличается количество жителей отпускное и не отпускное. Думаю, что может в августе более в тестовом режиме велся контроль, а в сентябре уже за эту проблему взялись более серьезно», — заключил собеседник агентства.

Отметим также, что из-за нарушений правил парковки страдают не только зеленые насаждения внутридворовых территорий, но и появляется реальная угроза жизни и здоровью играющих на площадках детей. По словам главы региона Андрея Воробьева, ситуация с парковкой в Подмосковье — «полный швах». Только в Красногорском районе нехватка парковок составляет около 22 тыс. мест.